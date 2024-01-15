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14:59, 15 января 2024Среда обитания

Москвичей предупредили о перепадах температуры и давления

Синоптик Шувалов: на неделе в Москве ожидаются перепады температуры и давления

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

На неделе с 15 по 21 января в Москве ожидаются перепады температур и атмосферного давления. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам метеоролога, снегопад и теплая погода (минус два — минус четыре градуса Цельсия) продержатся до вторника, 16 января. 17 января заметно похолодает, ожидает синоптик. «В среду уже будем испытывать рост давления, после этого довольно существенное понижение температуры, потому что в ночь на четверг температура уже может понизиться до минус 16-18 градусов, по области может быть и минус 20-22», — рассказал Шувалов.

Эксперт прогнозирует полосу погодной нестабильности — к вечеру четверга подойдет очередной циклон, который спровоцирует сильные снегопады. «Во второй половине дня четверга и в ночь на пятницу может выпасть до десяти сантиметров снега, так что коммунальщикам работать и работать. Произойдет кратковременное повышение температуры до нуля градусов, которая вечером в пятницу сменится очередным похолоданием», — пояснил синоптик.

Ранее специалист предрек москвичам оттепель в крещенскую ночь. По прогнозам Шувалова, уже в четверг, 18 января, начнется повышение температуры. Вечером будет минус 5-7 градусов, а к ночи температура уже будет близка к нулю. В пятницу, 19 января, она может быть даже слабоположительной.

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      Нина Ташевская
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