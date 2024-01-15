Мужчинам подсказали действенные способы доставить женщине удовольствие в постели

Чтобы доставить женщине удовольствие в постели, не надо ожидать, что она непременно испытает оргазм, считает семейный психотерапевт Шейдин Фрэнсис. Ее мнение, а также советы других специалистов опубликовало издание Men's Health.

Фрэнсис объяснила: ожидание оргазма эмоционально давит на партнершу, не дает ей расслабиться и наслаждаться процессом. «Ирония в том, что чем больше женщина концентрируется на оргазме, тем меньше шансов, что она его получит», — уверена Фрэнсис. По ее словам, наиболее действенный способ достичь кульминации — не думать о ней.

В свою очередь, преподаватель медицины в Городском университете Нью-Йорка Эллен Фридрихс подчеркнула, что удовлетворить партнершу без стимуляции клитора очень трудно. Для максимального эффекта она посоветовала использовать смазку, а также попробовать технику коитального выравнивания. «Находясь в миссионерской позиции, мужчина должен немного подвинуть таз вперед, так чтобы при каждом толчке пенис касался клитора», — подсказала Фридрихс. Такого же результата, по ее словам, можно добиться, если партнер сядет в позу лотоса, а женщина во время проникновения будет находиться сверху.

Эксперт по отношениям Джильда Карл добавила, что стимулируют удовольствие не только половые органы. Чтобы усилить возбуждение и довести его до пика, она посоветовала чаще целовать женщину в губы, ласкать ее бедра, ягодицы и шею. Еще одной чувствительной зоной секс-эксперт Джиджи Энгл назвала соски. Она рассказала, что при прикосновениях к груди мозг получает сигнал об удовольствии и отправляет его к гениталиям. «Таким образом стимуляция сосков сама по себе способна спровоцировать оргазм», — заключила Энгл.

Ранее эксперт по сексу и сексуальному здоровью Несс Купер назвала позицию «лучшее место в зале» наиболее подходящей для ленивого секса. По ее словам, эта поза не требует физических усилий и дает необычные ощущения.