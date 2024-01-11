Названа необычная поза для ленивого и страстного секса

Эксперт по сексу и сексуальному здоровью Несс Купер назвала позу, в которой можно получить максимальное удовольствие от интимной близости при минимальных физических усилиях. Совет специалистки приводит издание Metro.

Любителям ленивого и страстного секса Купер посоветовала попробовать позу «лучшее место в зале». По словам эксперта, эта необычная позиция позволяет обоим партнерам получить яркий оргазм, не затрачивая чрезмерное количество усилий. Купер уточнила: чтобы заняться любовью в этой позе, мужчина должен сесть на стул или в кресло и откинуться назад. Женщине же нужно сесть, повернувшись к нему спиной. «Секрет, который отличает эту позу от других, в том, что мужчина должен поставить ступни на цыпочки и плотно свести ноги», — говорит эксперт.

Купер утверждает, что такое положение обеспечивает дополнительную стимуляцию гениталий у обоих партнеров. Чтобы сделать ощущения еще ярче, она посоветовала попробовать изменить положение ног, а также угол проникновения.

Ранее основательница приложения для молодых матерей FeedMeFemale Хоуп Флинн предложила пять вариантов продлить половой акт. По ее мнению, увеличить продолжительность занятия любовью можно с помощью техники «окантовка».