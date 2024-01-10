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08:31, 10 января 2024Забота о себе

Названы пять способов продлить половой акт

Фото: Unsplash

Основательница приложения для молодых матерей FeedMeFemale Хоуп Флинн назвала пять способов продлить половой акт. Ее советы приводит The Sun.

Первый способ, который, по мнению Флинн, поможет дольше продержаться в постели, — это использование техники «окантовка». Она объяснила, что эта техника предполагает остановку полового акта в момент, когда приближается кульминация. «По сути, вы останавливаетесь и возобновляете стимуляцию, чтобы растянуть процесс», — уточнила специалистка.

Еще один эффективный метод, продолжила блогер, — это делать более продолжительные паузы, во время которых партнеры продолжают обниматься и ласкать друг друга. По ее словам, такие перерывы помогут уменьшить возбуждение, не прерывая близости.

Третий способ увеличить продолжительность секса — это мастурбация, говорит Флинн. Она посоветовала мужчинам, которые переживают из-за быстрой эякуляции, заняться самоудовлетворением за час-два до полового акта с партнершей. Кроме того, Флинн отметила, что секс — это не только проникновение, но и предварительные ласки. Поэтому, по ее мнению, эротический массаж и продолжительная стимуляция эрогенных зон сделают интимную жизнь пары более насыщенной и интересной.

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Последний способ, о котором рассказала Флинн, — это использование десенсибилизирующих гелей и кремов. Специалистка указала, что такие препараты снижают чувствительность половых органов и помогают дольше заниматься сексом. Однако она предупредила, что эффект подобных кремов почувствуют оба партнера, поэтому ощущения не будут яркими.

Ранее сексолог, психотерапевт Андрей Булах рассказал о причинах снижения сексуального желания у женщин. По его словам, либидо может упасть из-за гормонального дисбаланса, нехватки витаминов и минералов.

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      Алиса Дмитриева
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