Названы пять способов продлить половой акт
Основательница приложения для молодых матерей FeedMeFemale Хоуп Флинн назвала пять способов продлить половой акт. Ее советы приводит The Sun.
Первый способ, который, по мнению Флинн, поможет дольше продержаться в постели, — это использование техники «окантовка». Она объяснила, что эта техника предполагает остановку полового акта в момент, когда приближается кульминация. «По сути, вы останавливаетесь и возобновляете стимуляцию, чтобы растянуть процесс», — уточнила специалистка.
Еще один эффективный метод, продолжила блогер, — это делать более продолжительные паузы, во время которых партнеры продолжают обниматься и ласкать друг друга. По ее словам, такие перерывы помогут уменьшить возбуждение, не прерывая близости.
Третий способ увеличить продолжительность секса — это мастурбация, говорит Флинн. Она посоветовала мужчинам, которые переживают из-за быстрой эякуляции, заняться самоудовлетворением за час-два до полового акта с партнершей. Кроме того, Флинн отметила, что секс — это не только проникновение, но и предварительные ласки. Поэтому, по ее мнению, эротический массаж и продолжительная стимуляция эрогенных зон сделают интимную жизнь пары более насыщенной и интересной.
Последний способ, о котором рассказала Флинн, — это использование десенсибилизирующих гелей и кремов. Специалистка указала, что такие препараты снижают чувствительность половых органов и помогают дольше заниматься сексом. Однако она предупредила, что эффект подобных кремов почувствуют оба партнера, поэтому ощущения не будут яркими.
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