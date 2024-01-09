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05:12, 9 января 2024Забота о себе

Раскрыты причины снижения сексуального желания у женщин

Фото: Monika Kozub / Unsplash

Женское либидо может пропадать по психологическим и физиологическим причинам, например, из-за гормонального сбоя или переутомления, рассказал сексолог, психотерапевт Андрей Булах. В комментарии для «Ленты.ру» он раскрыл и другие влияющие на снижение интереса к сексу факторы.

На физическое состояние женщины и ее желание заниматься сексом влияют гормональные дисбалансы, нехватка витаминов и минералов, а также анемия, рассказал Булах. По его словам, эти проблемы возникают из-за физического истощения, вызванного тяжелой работой, диетами и другими факторами.

Секс радует женщину только тогда, когда она чувствует себя полной сил

Андрей Булахсексолог, психотерапевт

Снизить женское либидо могут и проблемы со здоровьем: сбои в работе эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной систем, гинекологические и урологические заболевания, продолжил врач. Он предупредил, что женщина может отказываться от секса и из-за неприятных ощущений во время близости — дискомфорта, боли. Впрочем, отметил психотерапевт, такие же ощущения могут быть и у здоровых женщин.

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Также собеседник «Ленты.ру» предупредил, что способны значительно снизить интерес к сексу эмоциональное истощение и стрессы, которые стали особенно остро ощущаться после пандемии. Такое же воздействие на женское либидо производит негативное отношение к партнеру, включая недоверие, обиду, неприятие запаха.

Чувство вины, стыда, сильная самокритика, недовольство внешностью могут препятствовать расслаблению, в том числе и в интимной жизни

Андрей Булахсексолог, психотрапевт

Если желание пропало, врач посоветовал первым делом понять, является ли снижение либидо тотальным, то есть секса не хочется ни с кем и ни в каком формате, или избирательным (нет потребности в интиме с конкретным партнером). Если это второй вариант, нужно разбираться с психологическими аспектами. Если желание заняться сексом возникает редко или вообще исчезло, по мнению доктора Булаха, стоит проверить физиологические причины. В этом случае психотерапевт призвал обратиться за медицинской помощью. В большинстве случаев проблемы со здоровьем можно решить, изменив образ жизни: питание, режим сна и физической активности, резюмировал специалист.

Ранее Булах назвал способы улучшить интимную жизнь в долгих отношениях. По его словам, партнерам стоит подумать, чего именно им перестало хватать в интимной жизни, причем лучше написать этот список.

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      Вера Владзиевская
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