На Украине допустили отмену отсрочки для инвалидов по мобилизации

Депутат Безуглая: на Украине могут отменить отсрочку от призыва для инвалидов

На Украине допустили замену групп инвалидности, не подлежащих призыву, перечнем конкретных заболеваний в законе о мобилизации. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Вот такой вариант реально обсуждали: убрать группы инвалидности из закона и написать, что порядок определяет кабмин. А потом кабмин определит, например, что онкобольные или туберкулезом не подлежат присуждению, а некоторые лица с третьей группой инвалидности — подпадают», — рассказала она.

Кроме того, депутат отметила, что предложение отменить отсрочку для инвалидов внес главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Она также отметила, что еще одной причиной такого решения может стать то, что Минздрав республики планирует ликвидировать группы инвалидности.

При этом Безуглая не уточняет, будет ли точно внесена такая норма в законопроект.

Ранее о возможной замене не подлежащих призыву групп инвалидности сообщила депутат Верховной Рады Елена Мошенец. По ее словам, отсрочку будут давать в зависимости от конкретной болезни.