На Украине нашли способ привлечь внимание «рассеянного» мира

Директор Украинского дома в Давосе Хромяк: Украине все сложнее привлечь внимание

Украине стало все сложнее привлечь внимание «рассеянного» мира, сталкивающегося с большим количеством различных вызовов. Об этом заявила исполнительный директор Украинского дома в Давосе Ульяна Хромяк, пишет Politico.

Один из способов, который нашла Хромяк и ее коллеги-организаторы мероприятия в Украинском доме, — это поделиться последними статистическими данными о том, что пережила Украина.

По ее мнению, у украинцев нет другого выбора, кроме как отстаивать свою точку зрения перед миром, который стал еще более «рассеянным». «Мы знаем, что внимание переключилось с Украины», — отметила Хромяк.

Ранее стало известно, что Украинский дом в Давосе с 15 по 18 января станет площадкой для обсуждения помощи и сотрудничества с Украиной, а также ее послевоенного будущего.

Ранее российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска выразил уверенность в том, что возможное разрешение конфликта на Украине ожидается не раньше мая 2025 года. Так он прокомментировал начало работы ВЭФ (World Economic Forum) в Давосе, отметив, что на форуме вряд ли ожидается серьезный диалог по Украине.