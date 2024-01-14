Российский миллиардер спрогнозировал время окончания конфликта на Украине

Дерипаска: разрешения конфликта на Украине можно не ждать раньше мая 2025 года

Возможное разрешение конфликта на Украине ожидается не раньше мая 2025 года. Такое предположение высказал российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал начало работы ВЭФ (World Economic Forum) в Давосе, говоря о главной теме встречи — переговорах о мире на Ближнем Востоке и на Украине. Дерипаска также рассказал, что на мероприятии, намеченном на 15-19 января, будут видные политические деятели США — госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом российская делегация не приедет в Давос.

В связи с этим миллиардер заключил, что навряд ли на ВЭФ состоится серьезный диалог по Украине. «Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — подметил Дерипаска.

Ранее обозреватели американской газеты The Wall Street Journal сочли, что сейчас внимание западных союзников Украины сосредоточено на конфликте Израиля и Палестины, а также на противостоянии в Йемене. В итоге, как отмечается, Киев лишается как финансовой, так и военной поддержки.

Помимо этого, немецкий генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер признал, что российские войска имеют значительное превосходство над силами Украины в зоне специальной военной операции. Он также заявил, что 2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом на СВО.