Немецкий генерал Катер признал, что российские войска одерживают верх на фронте

Российская армия имеет значительное превосходство над силами Украины в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил в эфире канала Welt немецкий генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер.

По его словам, в настоящее время именно российские войска одерживают верх на фронте. Катер также подметил, что успехи российских военных сейчас подрывают боевой настрой украинцев.

В начале января генерал-лейтенант в отставке также заявил, что 2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом на СВО. По мнению Катера, этот год покажет, удастся ли украинцам добиться превосходства в противостоянии с Россией. Украинские военные пока не готовы к активным действиям, счел он.

При этом Катер добавил, что в 2024-м может решиться вопрос мирных переговоров о прекращении боевых действий на Украине. Тогда же конфликт может завершиться до конца декабря. Украинские политики также призывают Киев к скорейшему началу переговоров с Москвой.

В конце декабря в Германии признали, что солдаты Украины, изможденные боевыми действиями, начинают терять терпение. Катер тогда сказал, что бойцы ВСУ имеют множество претензий к нынешнему правительству страны.