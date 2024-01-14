Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:53, 14 января 2024Интернет и СМИ

В США назвали угрозой для Украины ситуацию на Ближнем Востоке

WSJ: ситуация на Ближнем Востоке является угрозой для Украины

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Ситуация на Ближнем Востоке является угрозой для Украины. Такое мнение выразили журналисты газеты The Wall Street Journal (WSJ), базирующейся в США.

«Пока Киев готовится к третьему году полномасштабного конфликта с Россией, украинские власти сражаются на новом фронте — они пытаются удержать на себе внимание союзников», — пишут авторы статьи.

По мнению обозревателей, внимание западных союзников Украины сосредоточено на конфликте Израиля и Палестины, противостоянии хуситам в Йемене. В результате, как отмечают журналисты, Украина лишается как финансовой, так и военной поддержки.

12 января представитель Белого Дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.

Выделение финансирования блокирует республиканская оппозиция в Конгрессе, требуя у администрации Байдена сперва разобраться с миграционным кризисом и ситуацией на границе, а потом уже решать судьбу денег для Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Принял на себя основной накал боя». Боец из Бурятии обратил в бегство 12 штурмовиков ВСУ

      Лже-сантехник в российском городе крал деньги у пенсионеров и попался

      Врач развеяла несколько популярных мифов о похудении

      Открытое горение ликвидировали на складе Wildberries в Петербурге

      Захарова призвала США усилить охрану нефтяных объектов из-за угроз Байдена

      Появились подробности об атаке украинских БПЛА на поселок в Курской области

      В Киеве задолжали больше 5 миллионов долларов за электричество

      ФСИН опровергла сообщения об отключении отопления в исправительных колониях

      Иммунолог объяснил суть подготовки к смертоносной «болезни X»

      Россиянин описал богачей в Монголии фразой «обычные скотоводы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости