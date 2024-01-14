В США назвали угрозой для Украины ситуацию на Ближнем Востоке

WSJ: ситуация на Ближнем Востоке является угрозой для Украины

Ситуация на Ближнем Востоке является угрозой для Украины. Такое мнение выразили журналисты газеты The Wall Street Journal (WSJ), базирующейся в США.

«Пока Киев готовится к третьему году полномасштабного конфликта с Россией, украинские власти сражаются на новом фронте — они пытаются удержать на себе внимание союзников», — пишут авторы статьи.

По мнению обозревателей, внимание западных союзников Украины сосредоточено на конфликте Израиля и Палестины, противостоянии хуситам в Йемене. В результате, как отмечают журналисты, Украина лишается как финансовой, так и военной поддержки.

12 января представитель Белого Дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.

Выделение финансирования блокирует республиканская оппозиция в Конгрессе, требуя у администрации Байдена сперва разобраться с миграционным кризисом и ситуацией на границе, а потом уже решать судьбу денег для Украины.