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16:13, 15 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о бессилии ПВО перед российскими планирующими авиабомбами

Экс-полковник СБУ Стариков: ПВО не могут сбить российские планирующие авиабомбы
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) бессильны перед российскими планирующими авиабомбами. Об этом бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в интервью YouTube-каналу «PolitБюро».

По его словам, системы ПВО не могут сбить подобные бомбы и снаряды. Экс-полковник СБУ пояснил, что уникальная особенность российских планирующих авиабомб заключается в возможности атаковать ими без входа в зону действия ПВО. При этом он предположил, что Россия имеет в своем арсенале десятки тысяч фугасных авиабомб разного калибра.

Ранее американское издание Military Watch Magazine (MWM) назвало российские планирующие авиабомбы серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины. В MWM отметили, что подобное вооружение позволяет ВС РФ поддерживать с воздуха свои сухопутные войска.

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