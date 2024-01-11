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06:59, 11 января 2024Наука и техника

Российские планирующие авиабомбы назвали серьезной проблемой для ВСУ

MWM назвало российские планирующие авиабомбы серьезной проблемой для ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Американское издание Military Watch Magazine (MWM) назвало российские планирующие авиабомбы серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В статье отмечается, что истощение украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) позволило российским истребителям наносить удары с применением подобных боеприпасов за линией фронта.

Издание пишет, что военные ВСУ говорят о растущей опасности из-за использования планирующих авиабомб с августа 2023 года. Эти вооружения повысили способность Армии России поддерживать с воздуха сухопутные войска.

По мере сокращения украинской ПВО и роста запаса боеприпасов российские военные все больше наносят удары тактическими ракетами. В публикации говорится, что уровень потерь среди ВСУ на некоторых передовых позициях мог достигать 80-90 процентов.

Ранее Military Watch Magazine писало, что система противовоздушной обороны Украины не способна сбивать российские ракеты.

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      Марина Совина
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