Назван срок службы газовой плиты

Средний срок службы газовой плиты оценили в 10-12 лет

Средний срок службы газовой плиты 10-12 лет. Приемлемое время эксплуатации прибора оценили и назвали в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

Авторы сообщения отметили, что после указанного срока у плиты начинают изнашиваться газовые краны, деформироваться рассекатели горелок. Кроме того, теплоизоляция духовки нарушается. Они подчеркнули, что поддерживать нормальную работу таких приборов без рисков для здоровья и жизни не представляется возможным, и добавили, что через 10-12 лет после установки и подключения газовую плиту нужно заменить. Россиянам напомнили, что ответственность за содержание и замену газового оборудования несет собственник или наниматель жилья.

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в настоящее время газовые плиты в Москве используют более 1,8 миллиона семей. В городском хозяйстве добавили, что актуальную дату проверки газового оборудования в 2024 году жители столицы могут узнать на сайте «Мосгаза».

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