Названы районы Москвы с наиболее подешевевшим жильем

РБК: жилье в Старой Москве за год более всего подешевело в районе Некрасовка

Более всего за год новостройки в Старой Москве подешевели в районе Некрасовка — с декабря 2022 года по декабрь 2023-го средняя стоимость одного квадратного метра уменьшилась на 37 процентов, до 144,3 тысячи рублей. Локации столицы с заметным снижением цен на строящееся жилье назвали аналитики платформы bnMAP.pro в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место по снижению цен на новостройки занял Нагатинский Затон — там «квадрат» такого жилья подешевел на 20,4 процента, до 378,6 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Сокол, где цены уменьшились на 10,7 процента, до 552,6 тысячи рублей за «квадрат».

В топ-пять по этому показателю также вошли Тимирязевский район (минус 10,4 процента, до 314,6 тысячи рублей за «квадрат») и район Южное Тушино (минус 9,8 процента, до 421,7 тысячи рублей за «квадрат»).

В целом по Москве средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках увеличилась на 16,8 процента, до 537,8 тысячи рублей. Лидерство Некрасовки в рейтинге по снижению цен аналитики объясняют изменением структуры предложения. «Год назад в этой локации продавались квартиры в двух ЖК, а сейчас остался в продаже лишь один, заметно более бюджетный», — рассказала управляющий партнер bnMAP.pro Ирина Доброхотова.

Ранее стало известно, что за 2023 год цена одного квадратного метра жилья в новостройках Москвы выросла на 20,9 процента, или на 65 тысяч рублей. По данным специалистов, по итогам года стоимость «квадрата» на «первичке» Москвы достигла 376,3 тысячи рублей.