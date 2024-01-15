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13:13, 15 января 2024Среда обитания

В Москве резко подорожал один тип квартир

Квартиры в новостройках Москвы подорожали на 20,9 процента за 2023 год

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2023 года цена квадратного метра жилья на первичном рынке Москвы выросла на 20,9 процента, или 65 тысяч рублей. О том, что в столице резко подорожал один тип квартир, «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства недвижимости Ageeva Real Estate.

По данным специалистов, по итогам года стоимость «квадрата» на «первичке» Москвы составила 376,3 тысячи рублей. Что касается периода с декабря 2022-го по декабрь 2023-го, то средняя цена квадратного метра в новых квартирах увеличилась на 24,7 процента, или на 74,6 тысячи рублей.

Самый дорогой «квадрат» на рынке новостроек столицы на данный момент стоит 5,49 миллиона рублей. Речь идет об объекте площадью 351 квадратный метр, его общая цена — 1,93 миллиарда рублей. Комплекс, в котором расположен лот, планируют сдать в начале 2026 года.

Ранее в этот же день стало известно, что новостройкам в Московском регионе предрекли подорожание на 8-13 процентов.

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      Полина Кислицына
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