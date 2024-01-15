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12:12, 15 января 2024Среда обитания

В Москве подорожает один тип жилья

В 2024 году квартиры в новостройках в Московском регионе подорожают на 8-13 %
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В 2024 году квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья подорожают. Рост цен на один тип жилья в столичном регионе предрекли эксперты брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По прогнозам специалистов, новые квартиры в Московском регионе к осени этого года прибавят в цене 8-13 процентов в зависимости от класса лота. На повышение стоимости недвижимости окажут влияние ключевая ставка, а также введение «ипотечной» комиссии для застройщиков от банков, размер которой в связи с этим будет включен в цену квадратного метра.

«Ранее, когда действовали околонулевые ставки по ипотеке, аналогичные комиссии вводились, однако тогда это было взаимной договоренностью банков и девелоперов, а сегодня это фактическое одностороннее решение банков о введении обязательной комиссии за оказание услуги. На рынок данная практика не может повлиять позитивно. Дорогие кредиты в совокупности с увеличением размера первоначального взноса приведут к тому, что цены на жилье будут выше, его количество сократится, а спрос обвалится на 25-30 процентов к концу 2024 года», — заключил соучредитель DOLGOV PRO Михаил Долгов.

Ранее в январе ведущий эксперт «ТСН Недвижимость» Алексей Яцюк предрек снижение цен на жилье в старом фонде в 2024 году.

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      Полина Кислицына
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