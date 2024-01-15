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21:06, 15 января 2024Силовые структуры

Неизвестный забрался в квартиру россиянки и попытался ее изнасиловать

В Нижнем Новгороде мигрант забрался в квартиру женщины и пытался ее изнасиловать

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде мигрант забрался в квартиру к местной жительнице и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, все произошло в ЖК «Красная поляна». В ночное время неизвестный зашел в подъезд одного из домов и, отыскав незапертую дверь, проник в квартиру 28-летней потерпевшей. Мужчина залез к ней в кровать и предложил интим, а затем, не дождавшись ответа, начал избивать и пытаться изнасиловать. Получив отпор от женщины, злоумышленник скрылся. Сейчас его ищет полиция.

Ранее 18-летний актер приставал к девятилетнему мальчику во время репетиции в Орехово-Зуево. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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