Актер из Подмосковья приставал к девятилетнему ребенку в гримерке

В Подмосковье актер приставал к девятилетнему ребенку в гримерке

В Подмосковье 18-летний актер приставал к девятилетнему мальчику во время репетиции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Орехово-Зуево. Потерпевшей занимался в актерском кружке, и с августа группа стала готовить спектакль. В день премьеры к ребенку в гримерке подошел студент и стал предлагать непристойные игры, он домогался мальчика.

Когда школьник вернулся домой, то сразу рассказал обо всем родителям. Возбуждено дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае суд рассмотрит дело 64-летнего местного жителя, изнасиловавшего 12-летнюю дочь сожительницы.