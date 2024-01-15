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09:41, 15 января 2024Силовые структуры

Актер из Подмосковья приставал к девятилетнему ребенку в гримерке

В Подмосковье актер приставал к девятилетнему ребенку в гримерке

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Подмосковье 18-летний актер приставал к девятилетнему мальчику во время репетиции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Орехово-Зуево. Потерпевшей занимался в актерском кружке, и с августа группа стала готовить спектакль. В день премьеры к ребенку в гримерке подошел студент и стал предлагать непристойные игры, он домогался мальчика.

Когда школьник вернулся домой, то сразу рассказал обо всем родителям. Возбуждено дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае суд рассмотрит дело 64-летнего местного жителя, изнасиловавшего 12-летнюю дочь сожительницы.

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      Екатерина Кашурникова
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