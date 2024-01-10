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20:45, 10 января 2024Силовые структуры

Россиянин изнасиловал 12-летнюю дочь сожительницы и попал под суд

В Забайкалье будут судить пенсионера, изнасиловавшего 12-летнюю дочь подруги

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Забайкальском крае суд рассмотрит дело 64-летнего местного жителя, изнасиловавшего 12-летнюю дочь сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре пьяный мужчина остался наедине с потерпевшей дома. Он домогался девочки, а затем надругался над ней. Ребенок рассказал обо всем родственникам, и они обратились в полицию.

Фигуранта сразу же задержали и вскоре поместили в СИЗО. Возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Пенсионеру грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в поезде Москва — Сухум.

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      Екатерина Кашурникова
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