В российском городе спасателей вызвали из-за вони в квартире

В Новосибирске поводом для вызова спасателей стала вонь в квартире

Жители Новосибирска сочли вонь, доносившуюся из квартиры, поводом для вызова спасателей. Об этом сообщается на странице экстренных служб в соцсети «ВКонтакте».

Хозяйка проблемного жилья на стук соседей не реагировала, однако приезд спасателей, которых вызвали жители дома, заставил собственницу открыть дверь. Источником неприятного запаха стали антисанитарные условия в квартире.

Ранее в другом российском городе, Красноярске, обнаружили квартиру с накопленными за десять лет горами мусора. Соседи неоднократно жаловались в управляющую компанию на невыносимую вонь и расплодившихся тараканов.