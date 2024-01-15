Среда обитания
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16:01, 15 января 2024Среда обитания

В российском городе спасателей вызвали из-за вони в квартире

В Новосибирске поводом для вызова спасателей стала вонь в квартире

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Жители Новосибирска сочли вонь, доносившуюся из квартиры, поводом для вызова спасателей. Об этом сообщается на странице экстренных служб в соцсети «ВКонтакте».

Хозяйка проблемного жилья на стук соседей не реагировала, однако приезд спасателей, которых вызвали жители дома, заставил собственницу открыть дверь. Источником неприятного запаха стали антисанитарные условия в квартире.

Ранее в другом российском городе, Красноярске, обнаружили квартиру с накопленными за десять лет горами мусора. Соседи неоднократно жаловались в управляющую компанию на невыносимую вонь и расплодившихся тараканов.

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      Виктория Клабукова
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