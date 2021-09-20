В российском городе после жалоб соседей вскрыли забитую мусором квартиру

На правом берегу Красноярска нашли квартиру, доверху забитую мусором. На жильца, который в течение десяти лет копил в комнатах хлам, пожаловались в управляющую компанию и полицию соседи из-за невыносимой вони. Заснятое во вскрытой квартире видео выложили в Telegram-канале «Двач».

Жилье с пугающей антисанитарией и горами отходов до потолка находится на улице Юности,4 в Ленинском районе российского города. Представитель управляющей компании многоквартирного дома рассказала журналистам издания NGS24.RU, что в проблемной квартире живет пенсионер, а недвижимость принадлежит его родственникам, с которыми не удается выйти на связь. Мужчина тащит в дом все, что находит на улице, а его соседи периодически обращаются за помощью к коммунальщикам и властям, потому что устали терпеть неприятный запах и бороться с тараканами, которые выбегают из квартиры-свалки.

«Что можно изменить в данной ситуации? Человек больной, на учете в психдиспансере не состоит. Выселить его никто не может, применить другие меры нет возможности — нет такой статьи, закона и структуры. Нужно создавать какую-то комиссию, чтобы признать его недееспособным, брать над ним опеку. И тогда, может быть, что-то возможно. Но это собственность, никто не может туда даже ногу поставить за порог. За квартиру владелица платит. Я не знаю, чем в данной ситуации людям помочь», — комментирует ситуацию представитель УК.

В начале февраля московские полицейские несколько часов разгребали мусор, чтобы найти в квартире на западе столицы тело погибшей пенсионерки. Оказалось, что в грудах хлама были норы, по которым хозяйка жилья ранее передвигалась.