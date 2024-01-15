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18:22, 15 января 2024Ценности

Оксана Самойлова с матерью показали лица без косметики

Кадр: @samoylovaoxana

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова с матерью показали на видео лица без косметики. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя инфлюэнсерша и ее родительница продемонстрировали естественную внешность, позируя рядом с распущенными волосами. После этого родственницы предстали перед камерой с ярким макияжем, накрасив губы красной помадой и подчеркнув глаза стрелками.

Они надели облегающие красные платья и уложили волосы в пучки, оставив по две завитые пряди у лица. «Похожи?», — поинтересовалась у пользователей сети бизнесвумен.

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Зрители ответили блогерше в комментариях. «Тот момент, когда мама превзошла дочь», «У вас один пластический хирург?», «С макияжем, может, и похожи, а так абсолютно разные», «Как две капли воды, только Леи не хватает, она тоже ваша копия», «Простите, но тут мне ваша мама даже больше нравится», — заявили юзеры.

Ранее телеведущая Ксения Собчак также показала на видео естественную внешность без макияжа и укладки. Она предстала на размещенных кадрах в кашемировом костюме бежевого оттенка, придя на занятие по йоге.

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      Карина Черных
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