Собчак показала внешность без макияжа и укладки

Телеведущая Ксения Собчак показала на видео естественную внешность без макияжа и укладки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя журналистка отметила, что пришла на занятие по йоге, и запечатлела себя в одном из залов йога-студии. Так, она предстала на размещенных кадрах в кашемировом костюме бежевого оттенка, который состоял из широких брюк, жакета и пуловера, российского бренда Brusnika.

При этом знаменитость продемонстрировала лицо крупным планом и небрежную прическу, указав, что позирует без косметики.

В декабре подписчики высмеяли макияж Ксении Собчак, с которым она появилась в новом выпуске «Осторожно, новости». Так, знаменитость нарисовала объемные стрелки и нанесла на губы черную помаду.