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10:21, 22 декабря 2023Ценности

В сети высмеяли макияж Собчак на новом видео словами «не успела протрезветь»

Кадр: @xenia_sobchak

Подписчики высмеяли в сети макияж российский телеведущей Ксении Собчак, с которым она появилась в новом выпуске «Осторожно, новости». Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В видео журналистка предстала в спортивном костюме синего цвета и шелковой майке с цветочным принтом. При этом она оформила объемные стрелки и нанесла на губы черную помаду. Известно, что с таким макияжем Собчак появилась на скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости следующими словами: «Макияж еще с тусы Ивлеевой? Лицо помятое, совсем не щадите себя», «Не успела еще протрезветь и умыться», «Я стала готкой», «Что с вами?», «Люблю тебя, но никогда больше не делай такой макияж».

Ранее Собчак прорекламировала бьюти-гаджет, который оказывает на кожу омолаживающий эффект с помощью микротоков. Тогда телезвезда предстала перед камерой в бежевом халате и продемонстрировала свое лицо без макияжа крупным планом.

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      Карина Черных
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