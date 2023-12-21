Собчак заметили на вечеринке Ивлеевой без бюстгальтера в прозрачном платье

Российскую журналистку Ксению Собчак заметили на вечеринке ведущей Анастасии Ивлеевой в откровенном наряде бренда Sorelle. Снимками с мероприятия поделилась стилистка Ольга Шуранова в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость появилась на публике в прозрачном платье с принтом в виде цепей, отказавшись при этом от бюстгальтера. Кроме того, телезвезда надела массивные ботинки на каблуке, а на ее плече красовалась сумка с блестящими деталями. Волосы Собчак уложили небрежными волнами и убрали от лица заколками, а на лицо нанесли яркий акцентный макияж.

Известно, что помимо Собчак, вечеринку Ивлеевой посетили певцы Дима Билан и Филипп Киркоров, артистка Лолита Милявская, ведущая Ольга Орлова и другие знаменитости.

Лолита также пришла на мероприятие, организованное Ивлеевой, в прозрачном облегающем тело комбинезоне белого цвета, надетом поверх черного кружевного нижнего белья.