60-летняя Лолита пришла на вечеринку Ивлеевой в нижнем белье

Российская эстрадная певица Лолита Милявская пришла на вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой в откровенном наряде. Роликом с мероприятия поделилась ведущая Ольга Орлова на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя исполнительница появилась на публике в прозрачном облегающем тело комбинезоне белого цвета, надетом поверх черного кружевного нижнего белья. На размещенных кадрах видно, что на артистке также был пушистый кардиган и сапоги на каблуке.

В ноябре сообщалось, что Милявская снялась без макияжа в интервью телеканалу «МУЗ-ТВ». «Предупреждаю, интервью без грима. Людям, привыкшим к фотошопу, просьба не смотреть», — с иронией высказалась исполнительница.