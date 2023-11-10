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17:25, 10 ноября 2023Ценности

59-летняя Лолита Милявская снялась в интервью без макияжа

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская и российская эстрадная певица Лолита Милявская снялась без макияжа в интервью телеканалу «МУЗ-ТВ». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, в размещенном видео 59-летняя исполнительница предстала в черной футболке и широких джинсах. При этом видно, что на время съемок артистка решила отказаться от косметики. «Предупреждаю, интервью без грима. Людям, привыкшим к фотошопу, просьба не смотреть», — с иронией заявила Милявская.

Поклонники восхитились естественным внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Без комплексов и лучшая», «Я вас обожаю за вашу искренность», «Лола, бриллиант ценен даже без огранки», «Вы от природы очень красивая», «Вы и без грима неотразима!» — высказывались они.

В августе Лолита Милявская раскрыла размер своей талии. 59-летняя артистка рассказала об услышанной от эндокринолога информации. Так, врач заявил, что если длина окружности талии превышает 79 сантиметров, то у женщины наблюдается ожирение.

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      Мария Винар
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