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12:00, 15 января 2024Мир

ООН обратилась к донорам для помощи Украине

Reuters: ООН запросила у доноров 4,2 миллиарда долларов Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

ООН обратилась к донорам и запросила у них 4,2 миллиарда долларов Украине для прифронтовых территорий и беженцев. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Принимающие страны продолжают расширять защиту и включать их в общество, но многие уязвимые беженцы по-прежнему нуждаются в помощи», — приводит издание слова верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Сообщается, что Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в рамках своего обращения запросило около 3,1 миллиарда долларов для помощи 8,5 миллиона человек на 2024 год. Также агентство ООН по делам беженцев обратилось за 1,1 миллиарда долларов для поддержки 2,3 миллиона украинских беженцев и принимающих их стран.

Ранее стало известно, что Украина получила помощь от ООН в размере 1,8 миллиарда долларов, что стало на один миллиард больше чем помощь международной организации Афганистану.

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      Максим Габриелян
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