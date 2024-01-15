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10:13, 15 января 2024Наука и техника

Обнаружена планета с лавовым полушарием

The Astronomical Journal: обнаружена планета HD 63433 d с лавовым полушарием

Изображение: NASA / Ames / JPL-Caltech / T. Pyle

Астрономы обнаружили новую планету в системе HD 63433, которая находится в состоянии приливного захвата и имеет лавовое полушарие. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal.

Приливной захват возникает, когда планета обращена к своей звезде одним и тем же полушарием, в результате чего дневная сторона имеет высокую температуру, а ночная — низкую. Из-за того, что экзопланета HD 63433 d находится очень близко к родительской звезде, и период ее обращения составляет 4,2 дня, температура на ее дневной стороне достигает экстремальных значений — 1257 градусов Цельсия.

HD 63433 d представляет собой самую маленькую подтвержденную экзопланету возрастом менее 500 миллионов лет. Ее диаметр составляет примерно 1,1 диаметра Земли. Она вращается вокруг солнцеподобной звезды HD 63433 или TOI 1726 на расстоянии, которое в восемь раз меньше расстояния от Солнца до Меркурия.

Ученые предполагают, что планета из-за своей температуры, скорее всего, лишена полноценной атмосферы, а ее дневная сторона представляет собой лавовое полушарие.

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      Александр Еникеев
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