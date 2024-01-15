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15:44, 15 января 2024Среда обитания

Подвал дома в российском городе затопило нечистотами

В Копейске нечистотами затопило подвал жилого дома

Фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

Подвал многоквартирного дома города-спутника Челябинска Копейска затопило нечистотами, сообщает URA.ru со ссылкой на заявление руководителя регисполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Дениса Рыжего.

По его словам, жилой дом расположен непосредственно на выгребной яме, а в его подвале течет канализация. Подъезды и квартиры наполнены паром, плесенью, насекомыми и «жутким запахом», добавил он.

ОНФ попросил прокуратуру проконтролировать обеспечение надлежащих условий для проживания в доме. Дом является «сталинкой» 1956 года постройки. Его фундамент состоит из глины и песка, которые много лет вымываются канализационными водами.

По словам жительницы дома Алевтины Маняхиной, здание сотрясается, когда мимо него проезжают большие машины. Жители также рассказали, что вода в подвале достигает потолка, однако устранять засор оператор водоснабжения не собирается.

Ранее сточными водами затопило Новочеркасск Ростовской области. Из-за этого местная администрация решила ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. От затопления сильно пострадал микрорайон Соцгород, где вода в течение нескольких дней затапливала подъезды нескольких домов.

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      Мария Черкасова
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