Похитившую 17 миллионов рублей у клиентов сотрудницу российского банка осудили

Суд ЗАТО Лесной дал 4,5 года сотруднице банка, похитившей 17 млн руб. у клиентов

Суд в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Лесной приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшую управляющую операционным офисом филиала банка, которая похитила больше 17 миллионов рублей из средств клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Местную жительницу признали виновной по частям 2, 3, 4 статьи 159 («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах») УК РФ.

В суде установлено, что женщина за период с января 2019 по август 2021 года, занимая должность управляющей операционным офисом «Лесной» филиала банка, совершила хищение средств десяти клиентов учреждения. В частности, сотрудница банка убеждала потерпевших открыть вклады на выгодных условиях, а после получения средств распоряжалась ими по своему усмотрению. В результате ее действий клиентам был причинен ущерб на общую сумму свыше 17 миллионов рублей. На автомобиль осужденной наложен арест в целях возмещения части этого ущерба.

Ранее в суд на Кубани поступило дело бывшей сотрудницы банка, присвоившей 15,6 миллиона рублей.