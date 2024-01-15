Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:16, 15 января 2024Силовые структуры

Похитившую 17 миллионов рублей у клиентов сотрудницу российского банка осудили

Суд ЗАТО Лесной дал 4,5 года сотруднице банка, похитившей 17 млн руб. у клиентов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Суд в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Лесной приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшую управляющую операционным офисом филиала банка, которая похитила больше 17 миллионов рублей из средств клиентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Местную жительницу признали виновной по частям 2, 3, 4 статьи 159 («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах») УК РФ.

В суде установлено, что женщина за период с января 2019 по август 2021 года, занимая должность управляющей операционным офисом «Лесной» филиала банка, совершила хищение средств десяти клиентов учреждения. В частности, сотрудница банка убеждала потерпевших открыть вклады на выгодных условиях, а после получения средств распоряжалась ими по своему усмотрению. В результате ее действий клиентам был причинен ущерб на общую сумму свыше 17 миллионов рублей. На автомобиль осужденной наложен арест в целях возмещения части этого ущерба.

Ранее в суд на Кубани поступило дело бывшей сотрудницы банка, присвоившей 15,6 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это однозначно подвиг». Подбитый над Азовским морем самолет ВКС России уцелел. Пилот сумел посадить его

      Россиянка захватила часть подъезда и разозлила соседей

      Онколог раскрыл способы снизить риск развития рака

      Россиянка сняла обкрадывающего сумку спящей пассажирки попутчика на видео

      Шторм на Черном море задержал поставки турецких яиц в Россию

      Похитившую 17 миллионов рублей у клиентов сотрудницу российского банка осудили

      Российский учитель ударил школьника во время урока

      Эмили Блант пришла на ток-шоу в оголяющем тело мужском костюме

      В Microsoft подсадят пользователей на ИИ

      Назван самый подорожавший тип жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости