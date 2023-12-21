Бывшая сотрудница банка присвоила 15,6 миллиона рублей и попала под суд

На Кубани будут судить экс-сотрудницу банка, присвоившую 15,6 миллиона рубей

На Кубани суд рассмотрит дело 42-летней местной жительницы, присвоившей себе миллионы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России.

По данным ведомства, женщина работала в банке. Полтора года она забирала часть денег из банка и зачисляла на свой счет. Однако в отчетах она указывала ненастоящие суммы, оставшиеся в кассе. Так она похитила более 15,6 миллиона рублей.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 4 статьи 160 («Присвоение и растрата») УК РФ.

Ранее стало известно, что под Архангельском бывшая сотрудница банка похитила у 13 клиентов три миллиона рублей. С апреля 2022 года по август 2023 года она обманывала клиентов, которые хотели открыть сберегательный счет или погасить займы.