Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:15, 21 декабря 2023Силовые структуры

Бывшая сотрудница банка присвоила 15,6 миллиона рублей и попала под суд

На Кубани будут судить экс-сотрудницу банка, присвоившую 15,6 миллиона рубей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Кубани суд рассмотрит дело 42-летней местной жительницы, присвоившей себе миллионы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России.

По данным ведомства, женщина работала в банке. Полтора года она забирала часть денег из банка и зачисляла на свой счет. Однако в отчетах она указывала ненастоящие суммы, оставшиеся в кассе. Так она похитила более 15,6 миллиона рублей.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 4 статьи 160 («Присвоение и растрата») УК РФ.

Ранее стало известно, что под Архангельском бывшая сотрудница банка похитила у 13 клиентов три миллиона рублей. С апреля 2022 года по август 2023 года она обманывала клиентов, которые хотели открыть сберегательный счет или погасить займы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Вбросы направлены на разрушение отношений» В МИД ответили на западные сообщения об угрозе Дании от российских рыбаков

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтепровод в Брянской области

      В Петербурге кадета нашли без сознания после репетиции новогоднего бала

      Минобороны заявило об уничтожении скрытых позиций ВСУ

      Граждане США заметно опечалились

      Яна Рудковская пожаловалась на нехватку сна

      Планировавший забросать военкомат россиянин сел в тюрьму

      Еще 16 штатов потребовали не допустить Трампа до праймериз

      В подмосковном пансионате пенсионер расправился с соседом по комнате из-за шума

      Известного учителя нашли под окнами многоэтажки в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости