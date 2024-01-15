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14:05, 15 января 2024Мир

Польша согласилась пустить немецкие войска на территорию страны

Замглавы МИД Польши Шейна: Польша согласна на размещение войск Германии

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Photo

Польша согласна пустить немецкие войска и разместить их на территории страны в рамках усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил замглавы МИД Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Когда война идет за нашей восточной границей, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются как можно больше. Так что, если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать», — рассказал политик.

Он также отметил, что Германия является другом и надежным партнером для Польши, поэтому страна согласилась на размещение немецких войск.

Ранее Шейна заявил, что тема германских репараций за нанесенный Польше ущерб во время Второй мировой войны остается в двусторонней повестке польско-германских отношений. При этом он отметил, что подход действующего правительства будет отличаться от их предшественников.

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      Максим Габриелян
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