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14:28, 15 января 2024Россия

Путин сообщил о сокращении числа учителей в России

Президент Путин: число учителей математики и физики в России сокращается

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Число преподавателей математики, физики и информатики в России сокращается. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с Сергеем Кравцовым, министром просвещения России. Видео со встречи президента с чиновником опубликовано в Telegram-канале Ria_Kremlonpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

Путин начал встречу с этого вопроса, однако Кравцов не вполне согласился с президентом — он отметил, что количество учителей по другим предметам немного выросло.

«У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов», — сообщил Путину министр.

Жители ряда населенных пунктов России ранее жаловались Путину на медицину и образование в стране — граждан в первую очередь интересовала проблема нехватки врачей и учителей.

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      Марк Леонов
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