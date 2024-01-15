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18:34, 15 января 2024Силовые структуры

Путин увеличил количество сотрудников центрального аппарата ФСО

Путин расширил штат центрального аппарата ФСО до 775 человек в 2024 году

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин увеличил количество сотрудников центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) до 775 человек в 2024 году и до 785 человек в следующем. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас штатная численность ФСО составляет 760 человек. В их задачи входит обеспечение безопасности руководства страны, защита охраняемых объектов и многое другое.

Ранее стало известно, что предельная численность Вооруженных сил Российской Федерации была расширена на 170 тысяч в соответствии с указом президента Владимира Путина и составила 1 миллион 320 тысяч военнослужащих.

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      Олеся Мицкевич
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