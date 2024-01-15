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21:25, 15 января 2024Россия

ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Минобороны России: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в понедельник, 15 января, около 20:30 по московскому времени Киев пытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

12 января сообщалось об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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