Минобороны России: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в понедельник, 15 января, около 20:30 по московскому времени Киев пытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России.

12 января сообщалось об уничтожении украинского беспилотника в Белгородской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.