Пьяного украинца задержали в Таиланде после вспышки гнева в отделении полиции

The Phuket News: украинец устроил пьяный дебош в полицейском участке в Патонге

В Таиланде задержали украинского туриста, который устроил пьяный дебош в отделении полиции. Об этом сообщает портал The Phuket News.

14 января иностранец пришел в участок курорта Патонг на Пхукете и начал вести себя неадекватно. По словам правоохранителей, у него случилась вспышка гнева, мужчина был в бреду. Его взяли под стражу и доставили в местную больницу.

Медики ввели украинцу успокоительные, чтобы он мог отдохнуть. В полиции дождутся, пока ему станет лучше, прежде чем предпринять дальнейшие шаги.

Ранее другой отдыхающий из Украины пошел плавать после ссоры с семьей и пропал без вести. Мужчина хотел преодолеть 600 метров между двумя островами без лодки, но начал тонуть. Его нашли только через три дня.