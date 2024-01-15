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09:51, 15 января 2024Путешествия

Раскрыты характеристики новых пассажирских самолетов Ту-214

РБК: Ту-214 «Аэрофлота» будут рассчитаны на 170-175 мест

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Самолеты Ту-214 «Аэрофлота» будут рассчитаны на 170-175 пассажиров. Характеристики новых лайнеров раскрыл РБК со ссылкой на переписку авиакомпании с производителем — Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

Первые 11 воздушных судов будут иметь двухклассную компоновку салона: 12 кресел в бизнес-классе и 163 — в экономклассе. Максимальная вместимость составит 175 мест, однако при выполнении полетов над водой 5 кресел будут демонтировать и устанавливать на их место спасательные плоты. Как пишет источник, это требование федеральных авиационных правил.

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Шаг кресел будет составлять 96 сантиметров в бизнес-классе и 78 сантиметров — в экономическом. Кроме того, у сидений будут USB-разъемы, розетки и откидные обеденные столики, для бизнес-путешественников предусмотрены и коктейльные столики на подлокотниках.

Как пишет РБК, с 2026 года на местах повышенной комфортности также появятся мониторы для стриминга развлечений. На борту Ту-214 будет интернет, но не в самолетах первых поставок.

В публикации также отмечается, что «Аэрофлот» получит первые пять воздушных судов Ту-214 в декабре 2024-го — январе 2025-го. Всего до конца следующего года, согласно инвестпроекту льготного лизинга, национальный перевозчик пополнит парк 18 самолетами МС-21, 34 — SJ-100, и 11 — Ту-214.

Ранее «Аэрофлот» возглавил рейтинг лучших авиакомпаний для полетов из России за границу. Перевозчик стал лидером с итоговым баллом 86,4, в топ-3 также вошли S7 (60 баллов) и «Азимут» (58 баллов).

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      Мария Борисова
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