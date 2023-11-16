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20:13, 16 ноября 2023Путешествия

Названы 20 лучших авиакомпаний для полетов из России за рубеж

Forbes: «Аэрофлот» возглавил рейтинг лучших авиакомпаний для полетов за рубеж

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

«Аэрофлот» возглавил рейтинг лучших авиакомпаний для полетов из России за рубеж. Такие данные назвало издание Forbes.

Компания «Аэрофлот» стала лидером с итоговым баллом 86,4. На втором месте оказалась S7 Airlines с 60 баллами, а третью строчку занял «Азимут», набрав 58 баллов. В двадцатку лучших также вошли Utair (57,2), «Победа» (55,9), Red Wings Airlines (55,6), Uzbekistan Airways (55,6), Nordwind Airlines (53,7), «Россия» (50,1), «Уральские авиалинии» (49), «Белавиа» (48,9), Avia Traffic Company (47,6), «Икар» (46,7), SCAT (43,9), Tailwind Airlines (43,7), Pegasus Airlines (41,7), Azur Air (41,3), «ИрАэро» (40,4), FlyOne (38,9) и Turkish Airlines (38,9).

Уточняется, что в ходе исследования учитывались ценовая политика, частота рейсов, маршрутная сеть и отзывы клиентов авиакомпаний.

Ранее венгерский лоукостер Wizz Air был признан худшей авиакомпанией Европы. Путешественники дали перевозчику всего одну из пяти звезд за процедуру посадки на борт, а также за обстановку в салоне и комфорт сидений.

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      Зарина Дзагоева
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