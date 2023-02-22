Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:23, 22 февраля 2023Путешествия

Названа худшая авиакомпания Европы

Which?: венгерская авиакомпания Wizz Air названа худшей в Европе

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгерский лоукостер Wizz Air был признан худшей авиакомпанией Европы. Об этом стало известно из результатов опроса британской организации по защите прав потребителей Which?, пишет Daily Mail.

Путешественники дали авиакомпании всего одну звезду из пяти за процедуры посадки на борт, а также за обстановку в салоне и комфорт сидений — отмечается, что у Wizz Air наименьшее пространство для ног среди опрошенных перевозчиков. Кроме того, лоукостер не получил более двух звезд ни в одной из оставшихся категорий, включая соотношение цены и качества, обслуживание клиентов, чистоту салона и уровень бортового питания. В общей сумме перевозчик набрал всего лишь 48 баллов из 100 возможных.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Низкие оценки получила также ирландская авиакомпания Ryanair (52 балла): пассажиры назвали качество еды и напитков отвратительным, а также остались недовольны удобством сидений и обстановкой на борту. Тем не менее они похвалили конкурентоспособную стоимость авиабилетов. Чуть выше удалось подняться Eurowings (53 балла), British Airways и Lufthansa (по 57 баллов).

Лучшей авиакомпанией рейтинга оказался Jet2, которая набрала 80 баллов. На втором месте с небольшим отрывом идет Turkish Airlines (78 балла), третью строчку делят Swiss и Finnair (по 75 баллов).

Ранее в октябре пользователи Reddit выяснили самые худшие авиакомпании мира. Наибольшее количество гневных комментариев получил американский Frontier — юзеры пожаловались, что перевозчик редко предупреждает пассажиров об отмене рейса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла приграничные поселения российского региона
Россия сократит экспорт нефти через западные порты на четверть
У коренного населения Эквадора обнаружили древнюю адаптацию к туберкулезу
Россиянин вонзил в брата металлический шампур и попал под следствие
Лось разбил голову гулявшей с собакой женщине и попал на видео
Во Франции объяснили успех России в обходе международных санкций
Оценено влияние землетрясений в Турции на российский спрос на жилье
Байден споткнулся при посадке в самолет в Варшаве
Россиянина осудили на 14 лет за насилие над 16-летней падчерицей
В МИД отметили сходство позиций России и Китая по глобальной безопасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.