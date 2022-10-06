Reddit: пассажиры назвали Frontier Airlines и Iberia Express худшими авиакомпаниями мира

Иностранные пользователи сети назвали худшие авиакомпании мира, в их числе оказались Frontier Airlines, Iberia Express, American Airlines и Air Canada. Своим мнением они поделились на форуме Reddit.

Наибольшее количество гневных комментариев получил американский Frontier. Один из пользователей сети, в частности, написал, что никому бы не посоветовал летать этой авиакомпанией. Он отметил, что пассажиров могут не предупредить об отмене рейса, поэтому им следует самостоятельно отслеживать возможные изменения. «Обычно это происходит без объяснения причины», — добавил он.

Пассажира также возмутил тот факт, что в самолетах авиакомпании не откидываются кресла, нет интернета и первого класса. «Без вопросов, худшая авиакомпания — это Frontier, — добавил другой пользователь. — У них безразличное и пренебрежительное отношение к клиентам».

Один из комментаторов раскритиковал и American Airlines. По его словам, из-за сотрудников этой авиакомпании он потерял свой багаж. «Да, и еще, даже не пытайтесь дозвониться до их кол-центра, — подчеркнул он. — Вы можете сдаться еще перед тем, как начать это делать».

Другого пользователя рассмешил тот факт, что Air Canada неизменно считается лучшим перевозчиком в Северной Америке. «Разве что лучшей из худших авиакомпаний на планете», — заявил он.

«Настоящим адом» один из пользователей форума охарактеризовал авиакомпанию Iberia Express. «Сотрудники авиакомпании зарегистрировали мой багаж под именем другого пассажира и еще имели наглость спорить со мной и взимать дополнительную плату за провоз сумки, хотя мой багаж уже был оплачен во время покупки билета», — сообщил он.

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