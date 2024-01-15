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12:46, 15 января 2024Россия

В России отреагировали на размещение британских солдат в странах Европы

Сенатор Климов назвал учения НАТО дополнительным фактором угроз безопасности
СюжетУчения НАТО:

Фото: Remo Casilli / Reuters

Сегодня учения НАТО — это дополнительный фактор угроз как минимум общеевропейской безопасности, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на размещение 20 тысяч британских солдат в странах Восточной Европы.

«Это не новость, что НАТО проводит все больше учений и что в них участвует Британия. Когда горят какие-то предметы, а туда начинают еще лить, например, тот же бензин или керосин, то от этого пожар становится больше. Поэтому все эти передвижения большого количества военнослужащих и боевой техники в зонах, близких к зонам конфликтов, совершенно точно ухудшают международную ситуацию и никоим образом не способствуют безопасности», — заявил Климов.

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Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сообщил, что в первой половине 2024 года 20 тысяч британских военнослужащих разместятся по всей Европе для участия в учениях Steadfast Defender 24. 16 тысяч солдат сухопутных войск будут направлены в страны Восточной Европы, также планируется развертывание группировки флота и Королевской морской пехоты в Атлантике и Арктике.

Целью учений станет демонстрация силы НАТО у границ России и выполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита альянса в Вильнюсе.

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