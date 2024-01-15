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04:16, 15 января 2024Экономика

Россия вернула себе статус главного экспортера урана в США

Россия в ноябре 2023 года вернула статус главного экспортера урана в США

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Россия в ноябре 2023 года вернула себе статус главного экспортера урана в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Выяснилось, что по итогам 11 месяцев 2023 года США купили у России этого топлива на максимальную с 2010 года сумму — 96 миллионов долларов. Еще тремя экспортерами оказались Великобритания (48,6 миллиона долларов), Япония (44 миллиона) и Бельгия (2,4 миллиона).

10 января Министерство энергетики США заявило, что США начали поиск альтернативных поставщиков урана и собираются отказаться от поставок ядерного топлива из России. Ведомство решило заключить контракты сроком максимум на 10 лет на поставки высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20 процентов, для использования в реакторах нового поколения. При этом такое топливо в коммерческих объемах поставляется только из России компанией «Техснабэкспорт» (марка Tenex, предприятие Росатома).

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      Марина Совина
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