США решили отказаться от российского урана

Reuters: США решили отказаться от урана из России и ищут альтернативу

США начали поиск альтернативных поставщиков урана и собираются отказаться от поставок ядерного топлива из России. Об этом со ссылкой на Министерство энергетики США пишет Reuters.

Ведомство решило заключить контракты сроком максимум на 10 лет на поставки высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20 процентов, для использования в реакторах нового поколения. Традиционное урановое топливо, используемое в сегодняшних реакторах обогащается примерно на 5 процентов. Минэнерго США планирует потратить на закупки HALEU около 500 миллионов долларов, при этом программу могут расширить в ближайшие годы.

В настоящее время такое топливо в коммерческих объемах поставляется только из России. Единственная компания, которая занимается такими поставками, — «Техснабэкспорт» (марка Tenex, предприятие Росатома).

Ранее компания «Техснабэкспорт» опровергла распространившуюся информацию о якобы имевших место «предупреждениях» о возможности запрета в России поставок обогащенного урана в США. Представители фирмы отметили, что в полном объеме и в согласованный срок выполняют свои контрактные обязательства и «рассматривают как абсолютно неприемлемые любые спекуляции по вопросам, касающимся наших взаимоотношений с ними».