В Росатоме опровергли прекращение поставок урана в США

В Росатоме опровергли сообщение Bloomberg о запрете на поставки урана в США

Компания Tenex, являющаяся предприятием Росатома, опровергла распространенную Bloomberg информацию о якобы имевших место «предупреждениях» о возможности запрета в России поставок обогащенного урана в США, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В Tenex отметили, что «в полном объеме и в согласованный срок» выполняют свои контрактные обязательства и «рассматривают как абсолютно неприемлемые любые спекуляции по вопросам, касающимся наших взаимоотношений с ними».

Ранее американское агентство передало со ссылкой на свои источники, что «Техснабэкспорт» (предприятие Росатома, торговая марка Tenex) проинформировал заокеанских клиентов о возможном запрете в России экспорта ядерного топлива в США.

Материал появился на фоне одобрения Палатой представителей США законопроекта о запрете импорта из России низкообогащенного урана. Документу для вступления в силу еще нужно пройти утверждение Сенатом и быть подписанным президентом. Как заявили в Госдуме, речь идет о возможном «введении санкций против самих себя», поскольку «рынок урана узкий, есть крайне мало стран, которые могут обогащать уран». Как отмечалось ранее, США лишатся трети импортируемого урана в случае остановки поставок из России.