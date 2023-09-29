Подсчитаны потери США в случае остановки поставок урана из России

РИА: США лишатся 65 тонн урана в месяц в случае остановки поставок из России

Соединенные Штаты лишатся трети импортируемого урана в случае остановки поставок данного топлива из России. Об этом сообщает РИА Новости.

По оценкам агентства, США будут ежемесячно терять около 65 тонн урана. Это составляет почти 33 процента от ежемесячного объема импорта страны. Отмечается, что Соединенные Штаты также импортирует большие партии урана из Великобритании, Германии и Франции.

Ранее в госкорпорации «Росатом» опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что страна остановила поставки урана в США из портов Санкт-Петербурга из-за отсутствия страхового покрытия.

Ранее стало известно, что мировые цены на уран побили рекорд, поднявшись до 70 долларов за фунт. Стоимость сырья обновила рекорд за 12 лет и приблизилась к максимуму, достигнутому перед катастрофой на АЭС «Фукусима», когда цена вырастала до 73 долларов. Поводом для такого роста стали опасения о сокращении поставок, а также высокий спрос на фоне низких запасов.