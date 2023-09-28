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09:58, 28 сентября 2023Экономика

Цены на уран обновили рекорд

Цены на уран выросли до $70 за фунт и приблизились к рекорду 2011 года

Фото: Mariana Bazo / Reuters

По состоянию на 25 сентября цена на уран подскочила до 70 долларов за фунт, сообщает портал Trading Economics. Стоимость сырья обновила рекорд за 12 лет и приблизилась к максимуму, достигнутому перед катастрофой на АЭС «Фукусима», когда цена вырастала до 73 долларов.

Давление на цену оказывает сочетание высокого спроса во всем мире и низких запасов, а также опасения по поводу дальнейших поставок. При этом инвестиции в атомную энергетику растут — Китай к концу десятилетие построит 32 новых ядерных реактора, а Япония перезапустит несколько АЭС.

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Одновременно с этим на рынке растет обеспокоенность по поводу поставок урана второй по величине в мире по уровню добычи компанией Cameco, которая снизила прогноз по производству на текущий год. Также в Нигере после военного переворота были приостановлена деятельность французской Orano, поскольку необходимые для переработки урана компоненты не поступают в компанию из-за санкций.

Предыдущий ценовой рекорд в сентябре составил 65,5 доллара за фунт (плюс 12 процентов за месяц). Газета Financial Times отмечала, что рост цен на уран свидетельствует о мировой тенденции на возрождение ядерной энергетики — правительства стремятся продлить срок службы имеющихся реакторов и рассматривают возможность строительства новых на фоне резкого подорожания газа.

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