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17:25, 28 сентября 2023Экономика

«Росатом» опроверг остановку экспорта российского урана в США

«Росатом» опроверг остановку экспорта российского урана в США

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В госкорпорации «Росатом» отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о том, что страна остановила поставки урана в США из портов Санкт-Петербурга из-за отсутствия страхового покрытия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

«Госкорпорация "Росатом" исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме», — говорится в опровержении. Изначально издание «Росатома» в своем Telegram-канале написало, что «остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия. Однако вскоре пост был удален.

Ранее стало известно, что мировые цены на уран побили рекорд, поднявшись до 70 долларов за фунт. Стоимость сырья обновила рекорд за 12 лет и приблизилась к максимуму, достигнутому перед катастрофой на АЭС «Фукусима», когда цена вырастала до 73 долларов. Поводом для такого роста стали опасения о сокращении поставок, а также высокий спрос на фоне низких запасов.

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    Платон Щукин
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