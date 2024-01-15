Россияне отвернулись от одного типа жилья

«Этажи»: спрос на вторичное жилье снизился до рекордных 38 %

За декабрь доля сделок по покупке вторичного жилья в России рекордно снизилась до 38 процентов от общего объема сделок. О том, что россияне отвернулись от готовой недвижимости, сообщили «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Эксперты отмечают, что настолько низкой доли спроса на рынке «вторички» не фиксировалось даже весной 2022 года, когда ипотечные ставки были выше. По их словам, тогда высокие ставки действовали менее продолжительное время, поэтому спрос не успел просесть.

При этом доля спроса на новостройки показывает рост восьмой месяц подряд с апреля 2023 года — к январю она увеличилась до 41,5 процента. Спрос на загородное жилье также остается стабильно высоким — в декабре показатель составил 20,5 процента против 19,1 процента в январе.

«Основными катализаторами спроса на первичном и загородном рынке сейчас выступают более низкие ипотечные ставки, а в индивидуальных домах еще и более доступная, чем в квартирах, цена квадратного метра», — пояснил ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов.

Он добавил, что в текущих условиях спрос на «вторичку» продолжит сокращаться, а покупатели будут стремиться успеть оформить ипотеку по льготным ставкам. В то же время готовое жилье будут покупать граждане, которые хотят улучшить жилищные условия после продажи прежней квартиры и нуждаются в меньшей сумме заемных средств, а также те, кто не может ждать завершения строительства новостройки.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года цена квадратного метра жилья на первичном рынке Москвы выросла на 20,9 процента, до 65 тысяч рублей.