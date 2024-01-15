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19:02, 15 января 2024Силовые структуры

Россияне призывали вступить в РДК через листовки и попали в колонии

В Москве суд приговорил двух мужчин за листовки с призывом вступить в РДК

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил Романа Шпорта и Алексея Исакова к лишению свободы за листовки с призывом вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК). Об этом сообщает ТАСС.

Шпорт проведет в колонии-поселения два года и три месяца, а Исаков — два года. Мужчин признали виновными по уголовной статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ.

По версии следствия, 1 января 2023 года осужденные расклеили листовки на остановках общественного транспорта в московском районе Печатники с QR-кодом на Telegram-канал, где сдержалась информация о вступлении в РДК. О случившемся в полицию сообщил свидетель, который увидел листовку и попал в канал.

Ранее в Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который переехал на Украину и вступил в РДК.

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